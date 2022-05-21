21 Мая 2022 20:29

Штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Алматы и еще 13 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 22 мая ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Алматы днем 22 мая ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью 22 мая на севере, востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, в центре области ожидается гроза. Днем на западе, юге области - пыльная буря. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области, днем на большей части области 15-20, днем на севере, востоке, юге области порывы 25 м/с. В Актау днем 22 мая ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

22 мая на севере, западе и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на большей части области порывы 17-22 м/с. В Атырау 22 мая днем временами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с

Днем 22 мая на юге, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе 18-23, порывы 29 м/с. В Талдыкоргане днем 22 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 17-22 м/с.

22 мая в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На большей части области - гроза, в горных и предгорных районах - град, шквал. Ветер северо-западный на севере, западе, юге области, в горных и предгорных районах 15-20, ночью в горных районах порывы 25 м/с. В Шымкенте ночью и утром 22 мая ожидается сильный дождь, временами гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане 22 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

22 мая в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ночью на востоке области - гроза, шквал. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 22 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22 мая на севере, востоке, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

22 мая на севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный ночью на юге области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с. Ночью на севере, западе области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. В Костанае 22 мая ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

22 мая на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, на северо-востоке области - град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, южный, днём на западе области 15-20 м/с.

22 мая днем на севере, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, на севере, западе, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске 22 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Семее 22 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Жарминском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 22 мая в северной половине Павлодарской области ожидается гроза, на западе области - пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на большей части области 15-20 м/с. В Павлодаре днем 22 мая ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15-20 м/с.

22 мая ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на большей части области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Караганде 22 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. В Жезказгане ночью 22 мая ожидается гроза. Ветер западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

22 мая на севере, западе, юге Акмолинской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный 15-20, днем на юге, западе, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау утром и днем 22 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

22 мая на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На юге, западе, севере области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске днем 22 мая ожидается град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.