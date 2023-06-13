Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 19 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматы 13 июня в конце дня ожидается гроза.

В Шымкенте днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе области Абай ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на севере, западе, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Акмолинской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау 13 июня утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юго-западе области сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 13 июня ожидается ветер восточный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 июня днем на западе Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 38 градусов. На севере, востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северный днем порывы 15-18 м/с

13-15 июня днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, 15 июня порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 15 июня днем ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

13 июня днем на юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер 17-22, порывы 28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке, северо-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. На юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В Уральске 13 июня ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на юге и востоке Карагандинской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем на юге, востоке и севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 13 июня ожидается ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 13 июня на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

13 июня днем в северной половине Павлодарской области ожидается гроза, шквал. Ветер северный днем на большей части области 15-20 порывы 23 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза, шквал. Ветер северный днем 15-20 порывы 23 м/с.

На западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный на юге области порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 июня днем на востоке области Улытау ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на востоке и севере области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.