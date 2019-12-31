Штормовое предупреждение объявлено еще в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде областей распространено штормовое предупреждение на 1 января 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, порывы до 25 м/с.





В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 м/с, а в городе Уральске ожидаются туман и гололед, ветер юго-западный, ночью порывы до 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%





В Актюбинской области местами ожидается осадки (преимущественно снег), туман, гололед, метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В городе Актобе временами ожидаются осадки (преимущественно снег), туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %





В Туркестанской области местами сохраняется туман. В городе Туркестан ночью и утром 1 января сохраняется туман.





В Шымкенте ночью и утром 1 января сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95 %





В Кызылординской области местами сохраняется туман. Ветер юго-западный, днем местами ожидается силой 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в Акмолинской и Костанайской областях, где 1-2 января 2020 года ожидаются м етели.





Кроме того, синоптики рассказали о том, каким в целом будет январь 2020 года в Казахстане.



