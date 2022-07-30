30 Июля 2022 22:45

Штормовое предупреждение объявлено 31 июля на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 31 июля в столице и 11 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 31 июля временами ожидается гроза. Ночью и утром туман.

31 июля на юге, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

31 июля на севере Карагандинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке и в центре области - гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 18-23 м/с. В Караганде ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15 м/с.

Днем 31 июля на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, утром и днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

31 июля ночью на юге, востоке Акмолинской области временами ожидается сильный дождь. Днем на западе, севере, востоке области гроза. Ночью и утром на юге, западе области туман. В Кокшетау днем временами ожидается гроза.

31 июля ночью на западе, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем ожидается град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, западе, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

31 июля ночью на севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем ожидается град, шквал. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

31 июля в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем 31 июля ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.

31 июля на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный днем на востоке области 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается гроза.

31 июля в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 31 июля-02 августа на юге, севере области, в горных районах ожидается гроза, град. 31 июля-02 августа ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

В Таразе днем 31 июля ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем 31 июля на западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с.

31 июля на севере и в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



