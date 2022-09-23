АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено 24 сентября в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе, севере Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, с порывами до 15 м/с.

На северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на северо-западе области, порывы до 15-20 м/с. В городе Уральске ночью ожидается гроза.

На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области порывы до 15-20 м/с.