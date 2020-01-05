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Штормовое предупреждение объявили в трех регионах страны

5 Января 2020 17:18
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Штормовое предупреждение объявили в трех регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено на 6 января для Костанайской, Туркестанской и Кызылординской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По данным синоптиков, 6 января в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

В Туркестанской области местами, в том числе в Туркестане и Шымкенте, 6 января местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95 %.

В Кызылординской области 6 января местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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