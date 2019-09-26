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Штормовое предупреждение объявили в столице
26 Сентября 2019 17:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В Нур-Султане ночью 27-28 сентября на поверхности почвы сохраняются заморозки 3-5 градуса.
Вероятность шторма 85-90%.
Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
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