10 Августа 2022 17:40

Штормовое предупреждение объявили в столице и 12 областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в столице и 12 областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 11 августа ожидаются гроза, днем град.

11 августа на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на востоке области ожидается град. Ночью и утром на северо-западе, востоке области ожидается туман. Ветер северный днем на северо-западе, востоке области порывы ветра до 15-20 м/с.

11 августа на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северный днем на юге, востоке области порывы будут достигать 15-20 м/с.

11 августа на юге, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, ночью туман, днем град. Ветер на севере, востоке, юге области будет достигать 15-20 м/с. В городе Павлодаре 11 августа ожидаются ночью туман, днем гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с.

11 августа в северной половине Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ночью на севере области - туман. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы будут достигать 15-20 м/с.

11 августа днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем на большей части области гроза, на востоке, юге области ожидается град. Ветер северо-западный, днем на востоке, юге области будет достигать 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 11 августа ожидается гроза.

11 августа днем на севере Абайской области ожидается сильный дождь. На большей части области гроза, на западе, юге области ожидается град. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области будет достигать 15-20 м/с. В Семее 11 августа ожидается гроза.

Днем 11 августа в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 37 градусов. В Уральске днем ожидается сильная жара 36 градусов.

11-12 августа в Атырауской области днем сохраняется сильная жара 39 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау 11-12 августа днем сохраняется сильная жара 38 градусов.

11 августа днем на западе Актюбинской области ожидается сильная жара 36 градусов.

Днем 11 августа на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов. Ветер юго-восточный, на юге области будет достигать до 15-20 м/с.

11 августа на большей части Кызылординской области и в городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 августа утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, утром и днем на горных перевалах 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.