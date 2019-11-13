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Штормовое предупреждение объявили в СКО

13 Ноября 2019 12:40
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Штормовое предупреждение объявили в СКО

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Туман,  гололед, низовая метель ожидаются в Северном Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Днем 13 ноября, сутки 14 ноября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, 14 ноября ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

В Петропавловске днем 13 ноября и в течение суток 14 ноября ожидаются туман и гололед, 14 ноября ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Погода,
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