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    18:44, 01 Март 2021 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявили в шести регионах РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    2 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 м/с.

    2 марта в Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер западный, днем местами 15-20 м/с.

    В Шымкенте днем 2 марта ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

    2 марта в Восточно-Казахстанской области днем ожидаются осадки (дождь, снег). Днем местами гололед. Местами низовая метель, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 2 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с. В Семее 2 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

    2 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

    2 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с. В Уральске 2 марта днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.


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