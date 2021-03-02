Штормовое предупреждение объявили в шести регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

2 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 м/с.

2 марта в Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер западный, днем местами 15-20 м/с.

В Шымкенте днем 2 марта ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

2 марта в Восточно-Казахстанской области днем ожидаются осадки (дождь, снег). Днем местами гололед. Местами низовая метель, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 2 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с. В Семее 2 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

2 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

2 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с. В Уральске 2 марта днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.