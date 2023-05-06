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Штормовое предупреждение объявили в шести регионах Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Мая 2023, 19:00
Штормовое предупреждение объявили в шести регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

7 мая в Шымкенте ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, на западе области порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанскойобласти ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер юго-восточный на юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

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