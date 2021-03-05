Штормовое предупреждение объявили в семи областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в семи регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

6 марта в Кызылординской области местами ожидается туман.

6 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный ночью 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау 6 марта временами ожидается низовая метель. На дорогах - гололедица. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

6 марта в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

6 марта в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром 6 марта ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

6 марта в Северо-Казахстанской области ночью ожидается снег. Местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, ночью местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 6 марта ожидается метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

6 марта в Туркестанской области во второй половине дня местами ожидается гроза. Ночью местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

6 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Уральске 6 марта ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 18 м/с.