Штормовое предупреждение объявили в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в семи регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

16 ноября на севере Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ожидается туман.

Ночью и утром 16 ноября на юге и востоке Алматинской области сохраняется туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

На западе и востоке Атырауской области ожидается низовая метель, ночью и утром на севере и в центре области туман, гололед. Ветер северо-восточный на западе и востоке области 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром 16 ноября ожидается туман, гололед.

На западе в Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на юго-востоке области гололед. Ветер северный, северо-западный, на юге области порывы 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Днем на севере области метель. Ветер юго-восточный с переходом на северный днем на севере области 15-20 м/с.

На большей части Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере области ожидается туман. Ветер северный, ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Актау 16 ноября ожидается гололед. Ветер северный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.