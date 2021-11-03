Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 4-5 ноября на севере Карагандинской области ожидается туман.

4 ноября ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем 4 ноября - ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

4 ноября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Кызылорде 4 ноября сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

4 ноября на юго-востоке Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Днем 4 ноября на юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на большей части области порывы 15-20 м/с. В Актау 4 ноября ожидается ветер восточный, днем порывы 15-18 м/с.

4 ноября на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау 4 ноября ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

4 ноября в Жамбылской области на северо-востоке, юго-западе области ожидается снег, в горных районах - сильный снег. На северо-востоке, юго-западе области, в горных районах ожидаются туман, гололед, низовая метель. 4, ночью 5 ноября ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. 4 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-10, на севере области, горных районах 13 мороза, днем до 2-7, на севере области, горных районах 10 мороза. В Таразе 4 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10, днем до 4-6 мороза.