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    01:30, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    17 апреля в Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, в районе Жаланашколя 18-23, порывы 28 м/с.

    17 апреля в горах Туркестанской области ожидается днем гроза. Ветер юго-западный на горных перевалах 15-20 м/с.

    17 апреля в центре Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с.

    Днем 17 апреля на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: днем 17 апреля ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

    Днем 18-19 апреля в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Днем 17-19 апреля ветер северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.


    Теги:
    Погода Происшествия, ЧС Казгидромет Происшествия
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