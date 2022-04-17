Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

17 апреля в Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, в районе Жаланашколя 18-23, порывы 28 м/с.

17 апреля в горах Туркестанской области ожидается днем гроза. Ветер юго-западный на горных перевалах 15-20 м/с.

17 апреля в центре Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с.

Днем 17 апреля на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: днем 17 апреля ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем 18-19 апреля в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Днем 17-19 апреля ветер северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.