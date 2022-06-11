11 Июня 2022 18:00

Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане, Шымкенте и 12 областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах страны, передает МИА «Казгидромет» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 12 июня ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

12 июня на севере, в центре Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем 12 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, в центральной части Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

12 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 12 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 июня на западе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 июня на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, на севере области днем порывы 15-20 м/с.

12 июня днем на юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

12 июня утром и днем на востоке и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

12 июня на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на юге области, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с. В Петропавловске 12 июня ожидается гроза. Днем ожидаются шквал, град. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20, порывы 25 м/с.

Днем 12 июня в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе области, в горных и предгорных районах - гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами 12 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте временами 12 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

12 июня ночью на севере, днем на севере, западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Костанае днем 12 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

12 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем 12, сутки 13 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 12 июня на севере, юге области, в горных районах, 13 июня на юге, западе, востоке области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 13 июня порывы 23 м/с. В Таразе днем 13 июня ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.