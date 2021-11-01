Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и девяти областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и девяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

2 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе области ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе области - 15-20 м/с. В Петропавловске 2 ноября ожидается гололед. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

2 ноября на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-восточный, на юге и северо-востоке области - 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Нур-Султане 2 ноября временами ожидаются туман, гололед, днем низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем 2 ноября на северо-востоке Алматинской области ожидается ветер западный, 15-20 м/с.

2 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде 2 ноября ожидается гололед.

Днем 2 ноября в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с.

2 ноябр я на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-восточный, на юге и северо-востоке области - 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау ночью и утром 2 ноября ожидается туман, гололед.

2 ноября на севере Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. В Уральске 2 ноября ночью и утром ожидается туман.

2 ноября на севере, западе Павлодарской области ожидается гололед, метель, ночью и утром на юге области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, на юге, северо-востоке области сохраняются порывы 15-20 м/с. В Павлодаре 2 ноября ночью и утром ожидается гололед.

Днем 2 ноября на севере-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В северной половине области ожидается туман, гололед, низовая метель. На западе области - ветер юго-западный, 15-20 м/с.