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Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана

4 Ноября 2019 18:42
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Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана и пяти областях объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Костанайской области с 21 ч. 4 ноября по 21 ч. 5 ноября местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В городе Нур-Султан с 21 ч. 4 ноября до 21 ч. 5 ноября ожидаются туман, гололед.

Вероятность шторма 80-85%.

В Алматинской области с 21 ч. 3 ноября по 21 ч. 5 ноября ожидаются местами осадки (дождь с переходом в снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. Ночью местами ожидается понижение температуры до 0 – 5 градусов мороза. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области с 20 ч. 4 ноября по 20 ч. 7 ноября местами ожидается туман. Ночью 5 ноября местами гололед, ночью и утром ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области с 21 ч. 4 ноября до 21 ч. 5 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на западный, местами 15-20 м/с. В Кокшетау 5 ноября ожидается туман, гололед. Вероятность шторма 85-90 %.

В Туркестанской области с 21 ч. 4 ноября до 21 ч. 5 ноября местами ожидаются туман, гололед, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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