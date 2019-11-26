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Штормовое предупреждение объявили в Мангистауской области

26 Ноября 2019 21:25
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Штормовое предупреждение объявили в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Усиление ветра прогнозируют в регионе 27 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Днем 27 ноября в Мангистауской области местами ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с. В Актау 27 ноября днем ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с», - сообщают синоптики.

Вероятность шторма составляет 90-95%.

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Ключевые слова: Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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