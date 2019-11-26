Штормовое предупреждение объявили в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Усиление ветра прогнозируют в регионе 27 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Днем 27 ноября в Мангистауской области местами ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с. В Актау 27 ноября днем ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с», - сообщают синоптики.

Вероятность шторма составляет 90-95%.