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    12:57, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, в ближайшие дни в регионе ожидается интенсивное снеготаяние и поднятие уровня воды в реках и водоёмах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «6 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный с переходом на юго-восточный, местами 15-20 м/с, - сообщили в ведомстве. - С 6 по 8 апреля на территории области ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровней воды в реках».

    Во второй половине дня местами дождь. Местами туман, гололед. Ветер западный с переходом на юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 мороза, местами 0 градусов, днем 2-7, на юге области 12-17 тепла.

    В самом областном центре переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 3-5 тепла.

    В ДЧС отметили, что население оповещено с помощью мобильного приложения «Дармен», а также через социальные сети.


    Теги:
    Погода Костанайская область
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