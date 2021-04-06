Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, в ближайшие дни в регионе ожидается интенсивное снеготаяние и поднятие уровня воды в реках и водоёмах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«6 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный с переходом на юго-восточный, местами 15-20 м/с, - сообщили в ведомстве. - С 6 по 8 апреля на территории области ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровней воды в реках».

Во второй половине дня местами дождь. Местами туман, гололед. Ветер западный с переходом на юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 мороза, местами 0 градусов, днем 2-7, на юге области 12-17 тепла.

В самом областном центре переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 3-5 тепла.

В ДЧС отметили, что население оповещено с помощью мобильного приложения «Дармен», а также через социальные сети.