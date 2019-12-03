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Штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана

3 Декабря 2019 11:07
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Штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской и Акмолинской областях на 3 декабря объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«В Акмолинской области местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау 3 декабря ожидается туман. Вероятность шторма 85-90 %», - говорится в сообщении ведомства.

В Актюбинской области 3 декабря местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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