Штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской и Акмолинской областях на 3 декабря объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В Акмолинской области местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау 3 декабря ожидается туман. Вероятность шторма 85-90 %», - говорится в сообщении ведомства.

В Актюбинской области 3 декабря местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.