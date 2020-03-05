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Штормовое предупреждение объявили в двух областях страны

5 Марта 2020 15:32
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Штормовое предупреждение объявили в двух областях страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в двух регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Акмолинской области 6 марта местами сохраняется туман. Ночью и утром местами ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-западный, ночью местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.


В Кызылординской области 6 марта местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Кызылорде 6 марта днем пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем

15-20 м/с.

Вероятность шторма 95-100%.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Кызылординская область, Казгидромет, Погода,
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