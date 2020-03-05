Новости
Штормовое предупреждение объявили в двух областях страны
5 Марта 2020 15:32
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в двух регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеШторм ожидается в Северном Казахстане Дождь и снег ожидаются пятого марта на большей части Казахстана Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана
В Акмолинской области 6 марта местами сохраняется туман. Ночью и утром местами ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-западный, ночью местами 15-20 м/с.
Вероятность шторма 85-90 %.
В Кызылординской области 6 марта местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.
В Кызылорде 6 марта днем пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем
15-20 м/с.
Вероятность шторма 95-100%.
Ключевые слова: Акмолинская область, Кызылординская область, Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Пыльная буря ожидается в Атырауской области
- Шторм ожидается в Северном Казахстане
- Автомобиль получил акмолинский полицейский за победу в интернет-конкурсе
- Информация о зараженных коронавирусом акмолинцах оказалась фейком
- В Акмолинской области пресечен канал контрабанды огнестрельного оружия
- Дождь и снег ожидаются пятого марта на большей части Казахстана
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047