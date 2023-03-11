Штормовое предупреждение объявили в девяти регионах и Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В девяти областях Казахстана и Астане объявили штормовое предупреждение из-за ветра, гололеда и тумана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На севере, в центре Кызылординской области 12 марта ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге, востоке области туман.

Ночью и утром на юге, севере, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, востоке, юге области 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на большей части области порывы 15-20, днем на западе, в центре области временами 23 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидаются гололед, туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на большей части области 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается гололед.

Ночью на севере, западе, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. На большей части области ожидается туман. В северной половине области на дорогах сохраняется гололедица. В Актобе днем ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман. На дорогах сохраняется гололедица.

На востоке, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. Ветер восточный, юго-восточный. На востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Алматы ожидается сильный дождь. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики сообщали, что 11-12 марта на юге страны пройдут сильные дожди, 12-13 марта в восточных областях республики ожидаются дождь, снег, 12-13 марта на юго-востоке Казахстана – сильные дожди. По стране ожидаются туманы, в северной половине - гололеды. В южной половине республики ожидаются грозы.