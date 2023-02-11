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Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Февраля 2023, 21:46
Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

12 февраля на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске - ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается туман.

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