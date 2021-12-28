Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено на всей территории Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области распространил штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий с ночи 29 декабря. Практически во всех районах и областном центре ожидаются снег, туман, гололёд.
«Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь, и тем более не бегите; смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места; наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях; если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения; в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!» - говорится в сообщении ДЧС Атырауской области.
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