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Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области

28 Декабря 2021 22:34
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Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено на всей территории Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области распространил штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий с ночи 29 декабря. Практически во всех районах и областном центре ожидаются снег, туман, гололёд.

«Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь, и тем более не бегите; смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места; наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях; если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения; в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!» - говорится в сообщении ДЧС Атырауской области.


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#Атырауская область   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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