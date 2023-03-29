Штормовое предупреждение объявили в Астане и семи регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

29 марта в Астане ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем 29 марта на западе, севере Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.