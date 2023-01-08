Штормовое предупреждение объявили в Астане и 11 областях Казахстана

8 Января 2023, 20:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 9 января в Астане и 11 областях Казахстана ожидаются снег, метель, сильные порывы ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный. Ночью порывы 15-20 м/с.

Днем 9 января в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в горных и предгорных районах области туман, гололед, метель. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидается временами сильный снег. Временами гололед, метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидаются временами гололед, метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Мангистауской области ожидается сильный мороз 15-20 градусов.

Днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Метель, гололед. На юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются метель, гололед.

На востоке, юге Абайской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидаются метель, гололед.

Ночью и утром на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается понижение температуры воздуха до 9-14, на севере области 18 мороза, 11 января резкое понижение температуры воздуха от 8-13, на севере области 16 мороза до 20-25, на севере области 28 мороза.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 10 января на юге области, в горных районах сильный снег. На севере области, в горных районах туман, низовая метель. 9-10 января на юге, востоке области, в горных районах гололед. Ветер северо-западный, на юго-западе области, в горных районах 15-20, ночью 9 января порывы 23 м/с. В Таразе 10 января ожидается сильный снег. 9-10 января временами ожидается туман, гололед.

На севере, в центре Улытауской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается туман.