Штормовое предупреждение объявили в Астане и 10 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана 21 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».



В Астане ночью ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере области ожидается град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау в конце дня ожидается гроза.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

Днем на востоке области Жетысу ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сильная жара 35 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность. На востоке, западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе, днем на большей части области гроза. Днем на севере, востоке области град. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. 21-23 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 21 августа днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. 21-23 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21 августа ночью на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на северо-востоке области ожидается сильная жара 38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на юго-западе области туман. Ветер юго-восточный, южный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. 21-23 августа на севере, западе, юге, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 21-23 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

21 августа днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.