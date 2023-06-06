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Штормовое предупреждение объявили в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Июня 2023, 17:56
Штормовое предупреждение объявили в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 18 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 7 июня днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы 7 - 9 июня днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Абайской области, в городе Семее, 7 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с. Днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 июня ночью на севере, днем на востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.

7 - 9 июня днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго- западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-38 градусов. В южной половине области ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

7 июня днем на востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ветер северо-западный, северный порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области, в городе Усть-Каменогорске, 7 июня днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

Днем на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара 36 градусов.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза, сохраняется сильная жара 35 градусов.

Днем на севере Костанайской области ожидается сильный дождь. В северной половине области гроза. Днем на севере области град. Ветер северо-восточный ночью на западе, севере области порывы 15- 20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. Днем на юго-востоке области сохраняется сильная жара 37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Утром на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем сильная жара 42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный на севере области 15-20 м/с. В Актау ожидается гроза.

На западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области охраняется сильная жара 35-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем сохраняется сильная жара 37-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 40- 42 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 июня днем на западе, севере Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем сохраняется сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, днем 8 июня на северо-западе Павлодарской, на юго-востоке Абайской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 8 - 10 июня на севере, в центре Алматинской области, на юге Жетысуской области ожидается очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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