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    20:58, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий объявили в Алматы. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На основании штормового предупреждения «Казгидромет» 4 ноября в Алматы ожидается снег, временами сильный. Ночью и утром - туман, временами гололед. Значительное понижение температуры воздуха ночью до 6-8, днем до 3-5 мороза», - проинформировали в ведомстве.

    В этой связи ДЧС рекомендует не экономить время на парковке и не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

    Кроме того, автовладельцев и пешеходов призывают быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

    Напомним, по информации РГП «Казгидромет», 3-4 ноября большая часть республики будет под влиянием обширного холодного антициклона, смещающегося с районов Карского моря, прогнозируется морозная по-настоящему зимняя погода (за исключением западных регионов) с понижением температуры воздуха.


    Теги:
    Погода ДЧС МЧС Казгидромет Алматы
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