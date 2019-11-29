Штормовое предупреждение объявили в Актюбинской области

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Туман и сильный ветер прогнозируют синоптики в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«30 ноября по Актюбинской области местами ожидаются туман, ветер юго-восточный 18 м/с. В Актобе 30 ноября ветер юго-восточный, порывы 16 м/с. Вероятность шторма 85-90 %», - говорится в сообщении ведомства.