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Штормовое предупреждение объявили в Актюбинской области

29 Ноября 2019 16:51
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Штормовое предупреждение объявили в Актюбинской области

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Туман и сильный ветер прогнозируют синоптики в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«30 ноября по Актюбинской области местами ожидаются туман, ветер юго-восточный 18 м/с. В Актобе 30 ноября ветер юго-восточный, порывы 16 м/с. Вероятность шторма 85-90 %», - говорится в сообщении ведомства.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Казгидромет, Погода,
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