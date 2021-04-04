НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в 8 регионах Казахстана в воскресенье, 4 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

4 апреля в Актюбинской области местами ожидается туман, ночью местами гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на юге области порывы 16 м/с.

Днем 4 апреля в Туркестанской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В г. Шымкент: 4 апреля во второй половине дня ожидается сильный дождь. Утром и днем ожидаются гроза, град, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В г. Туркестан: утром и днем 4 апреля ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

4 апреля в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный местами 15-20 м/с. г. Кызылорда: утром и днем 4 апреля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем 4 апреля в Мангыстауской области местами ожидается пылная буря. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с.

4 апреля в Акмолинской области местами ожидаются туман, ветер юго-восточный 15-20 м/с.

4 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 м/с. г. Уральск: 04 апреля ночью и утром ожидается туман.

4 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.

4-5 апреля в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 м/с.