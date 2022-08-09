9 Августа 2022 18:13

Штормовое предупреждение объявили в 8 областях и столице Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем 10 августа на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 18 м/с.

Ночью 10 августа на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 37 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау 10 августа днем сохраняется сильная жара 36 градусов.

10 августа на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, днем в центре области силой 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 августа на юге, востоке, в центре Акмолинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на северо-западе, юго-востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на северо-западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

10 августа на севере, востоке и юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 17-22 м/с. В городе Караганде днем 10 августа ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 17 м/с.

10 августа на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, на юге, западе области гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре 10 августа ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

10 августа ночью на западе, востоке, днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области ожидается град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем 10 августа ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане 10 августа временами ожидается сильный дождь. Гроза, днем град. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.