Штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской, Улытауской, Кызылординской, Абайской, Костанайской и Павлодарской областях 24-25 мая ожидается высокая пожарная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

24-25 мая на востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Улытауской области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

В горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на большей части области с порывами 15-20 м/с. Днем на юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В Абайской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На севере Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный с порывами 15 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18-23 м/с. В Алматы временами ожидается гроза, ветер при грозе с порывами 15 м/с.

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