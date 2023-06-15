Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Штормовое предупреждение объявили в 13 регионах Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Июня 2023, 21:45
Штормовое предупреждение объявили в 13 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 13 регионах Казахстана 16 июня объявили штормовое предупреждение из-за ветра и грозы. В некоторых регионах сохраняется высокая пожарная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

16 июня на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

По области Абай ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юго-востоке области 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40 градусов и чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Мангистауской области днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области сохраняется сильная жара 36 градусов и чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе тоже сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов.

17-18 июня днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 16-18 июня ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем 17-18 июня на большей части области ожидается сильная жара 35-40 градусов. 16-18 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 16, днем 18 июня ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Днем 17-18 июня сильная жара 38-40 градусов. 16-18 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Казгидромет   Регионы Казахстана   Погода   Природа  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США