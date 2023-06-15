Штормовое предупреждение объявили в 13 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 13 регионах Казахстана 16 июня объявили штормовое предупреждение из-за ветра и грозы. В некоторых регионах сохраняется высокая пожарная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

16 июня на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

По области Абай ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юго-востоке области 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40 градусов и чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Мангистауской области днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области сохраняется сильная жара 36 градусов и чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе тоже сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов.

17-18 июня днем на юге, в горных районахожидается гроза. 16-18 июня ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем 17-18 июня на большей части области ожидается сильная жара 35-40 градусов. 16-18 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 16, днем 18 июня ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Днем 17-18 июня сильная жара 38-40 градусов. 16-18 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.