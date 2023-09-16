Штормовое предупреждение объявили в 10 областях Казахстана

В десяти областях Казахстана, а также в двух мегаполисах страны объявили штормовое предупреждение на субботу, 16 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Утром и днем западе Костанайской области ожидается гроза. На севере области туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северный, при грозе 18 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. В Уральске ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

На северо-западе, севере Мангистауской области ожидается гроза.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге, севере области туман.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Карагандинской области ожидаются гроза, град. На севере, в центре области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается туман.

Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман, на юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.