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    21:17, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Штормовое предупреждение объявили в 10 областях Казахстана

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    В десяти областях Казахстана, а также в двух мегаполисах страны объявили штормовое предупреждение на субботу, 16 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Астане ночью и утром ожидается туман.

    Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 1 градус.

    Утром и днем западе Костанайской области ожидается гроза. На севере области туман.

    На юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северный, при грозе 18 м/с.

    На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. В Уральске ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

    На северо-западе, севере Мангистауской области ожидается гроза.

    На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге, севере области туман.

    Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере Карагандинской области ожидаются гроза, град. На севере, в центре области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается туман.

    Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман, на юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.


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