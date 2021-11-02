Штормовое предупреждение объявили в 10 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в десяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

3 ноября днем на северо-востоке Алматинской области ожидается северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

3 ноября ночью на востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, западе, востоке области ожидается туман, гололед.

3 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, на западе, востоке, в центре области - порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью 3 ноября ожидается гололед. В Жезказгане 3 ноября ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

Ночью и утром 3 ноября на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге области 15-20 м/с.

Днем 3 ноября на севере, западе Туркестанской области ожидается ветер восточный, 15-20, порывы 23 м/с. В Туркестане днем 3 ноября ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

3 ноября на севере в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.

3 ноября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, ночью на севере и в центре области - 15-20 м/с, днем - 15-20, в центре области - 23 м/с. В Кызылорде днем 3 ноября ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

3 ноября в Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, на севере, юго-востоке, юге и в центре области - порывы 15-20 м/с.

3 ноября в Восточно-Казахстанской области ожидается ночью снег, на северо-востоке - сильный снег. В северной половине области - туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, в северной половине области - 15-20, порывы 23 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 8-13, на северо-востоке - 16 мороза. В Усть-Каменогорске 3 ноября ожидается ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10 мороза. В Семее 3 ноября ожидается ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 7- 12 м/с, порывы 15-18 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10 мороза.

Днем 3 ноября на севере-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на северо-востоке области 15-20 м/с.