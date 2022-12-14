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Штормовое предупреждение объявили синоптики в двух регионах Казахстана

14 Декабря 2022, 17:37
Штормовое предупреждение объявили синоптики в двух регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду прогнозируют синоптики в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. В городе Уральске ожидается гололед.

Днем в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер северо-восточный в центре области 15-20 м/с.


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