Штормовое предупреждение объявили синоптики в двух регионах Казахстана

14 Декабря 2022, 17:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду прогнозируют синоптики в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. В городе Уральске ожидается гололед.

Днем в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер северо-восточный в центре области 15-20 м/с.