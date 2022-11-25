Штормовое предупреждение объявили синоптики в 20 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 20 регионах Казахстана синоптики объявили штормовую погоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Ночью на большей части Абайской области ожидается снег, на востоке, юге области сильный снег, метель. Ветер северо-западный на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха от 2-7 мороза до 20-25, на юге области 17 мороза, с дальнейшим понижением. В городеСемее ожидается резкое понижение температуры воздуха 21-23 мороза, с дальнейшим понижением.

В Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха от 2-7, на севере области 10-15 до 23-28, на севере области 31 мороза, с дальнейшим понижением.

На юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На севере, юге и в горных районах туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, юге и в горных районах области порывы 18-23 м/с. В городе Конаевеночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В городе Алматы ночью и утром ожидается туман.

В городе Астане ожидается резкое понижение температуры воздуха от 2-4 мороза до 25-27 мороза, с дальнейшим понижением.

На западе, юге Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с. В городе Атырау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на севере, востоке области сильный снег, метель. Ветер западный, северо-западный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха от 2-7 мороза до 15-20, на юге области 10 мороза, 27 ноября ночью ожидается 30-35, на востоке области 38, на юге области 27 мороза. В городе Усть-Каменогорске ожидается резкое понижение температуры воздуха 18-20 мороза, с дальнейшим понижением.

На северо-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 27 ноября порывы 23-28 м/с. В городе Таразе ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем 26 ноября, ночью 27 ноября порывы 15-20 м/с.

В Жетысуской области временами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На севере, в горных и предгорных районах области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, 27-28 ноября на севере, востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается метель, гололед. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха от 0-5 мороза, на юге области 3 тепла до 22-27, на севере области 30, на юге области 10-15 мороза, с дальнейшим понижением.

На севере, юге Костанайской области ожидается туман, резкое понижение температуры воздуха от 10-15, на юге области 5 мороза до 23-28, на западе, юге 20 мороза. В городе Костанаеночью и утром ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный в центре, на востоке, западе области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается метель. Ветер северный порывы 15-20 м/с, резкое понижение температуры воздуха от 7-12, на севере области 17 мороза до 22-27 мороза, с дальнейшим понижением.

В Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха от 10-15, на северо-востоке 19 мороза до 23-28, на севере области 31 мороза, с дальнейшим понижением.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, в горных районах порывы 23-28 м/с. В городе Туркестаненочью и утром ожидается временами туман. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Улытауской области ожидается туман, резкое понижение температуры воздуха от 2 мороза – 3 тепла до 10-15, на севере области 20 мороза, с дальнейшим понижением. Ветер северо-восточный на юге области порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ночью и утром ожидается временами туман.



