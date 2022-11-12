Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Ноября 2022, 18:14
Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовая погода объявлена в ряде регионов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Сутки 13 ноября на западе, севере, в центре Абайской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, севере, в центре области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинскойобласти ожидаются осадки, на севере, западе области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке области временами 30 м/с и более. В городе Кокшетау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с.

Днем на большей части Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере области сильные. Метель, гололед. Ветер юго-западный 12 ноября днем на севере области порывы 15-20 м/с, 13 ноября 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В городе Актобе днем ожидается ветер юго-западный 17-22 м/с

В горах Алматинской области ожидается в Илейском Алатау ночью местами туман. В Киргизском Алатауночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. В Таласском Алатаувременами туман. В горах Западного Алтаяночью сильные осадки (дождь, снег). Местами низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с. В Тарбагатае местами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В городе Астане ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с.

В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный сутки 13 ноября на севере, востоке, западе области 15-20 м/с.

Осадки, днем на северо-востоке Западно-Казахстанскойобласти ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В городе Уральске сутки 13 ноября ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 18 м/с.

В северной половине Карагандинской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный в северной половине области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. В городе Караганде ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

В Костанайской области ожидаются осадки, на западе, в центре области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. На севере области туман. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с, 13 ноября на юге, востоке области временами 30 м/с и более. В городе Костанае ожидаются осадки, днем сильные осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем 15-20, порывы 25 м/с. В городе Кызылорде ожидается ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на большей части области порывы 17-22 м/с. В городе Актау днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В городе Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный сутки 13 ноября порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем на юге области временами 30 м/с и более. В городе Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.


Астана   Акмолинская область   Алматинская область   Актюбинская область   Восточно-Казахстанская область   Западно-Казахстанская область   Карагандинская область   Костанайская область   Кызылординская область   Павлодарская область   Северо-Казахстанская область   Казгидромет   Мангистауская область   Регионы   Погода   Абайская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане