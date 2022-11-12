Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовая погода объявлена в ряде регионов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Сутки 13 ноября на западе, севере, в центре Абайской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, севере, в центре области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинскойобласти ожидаются осадки, на севере, западе области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке области временами 30 м/с и более. В городе Кокшетау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с.

Днем на большей части Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере области сильные. Метель, гололед. Ветер юго-западный 12 ноября днем на севере области порывы 15-20 м/с, 13 ноября 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В городе Актобе днем ожидается ветер юго-западный 17-22 м/с

В горах Алматинской области ожидается в Илейском Алатау ночью местами туман. В Киргизском Алатауночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. В Таласском Алатаувременами туман. В горах Западного Алтаяночью сильные осадки (дождь, снег). Местами низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с. В Тарбагатае местами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В городе Астане ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с.

В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный сутки 13 ноября на севере, востоке, западе области 15-20 м/с.

Осадки, днем на северо-востоке Западно-Казахстанскойобласти ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В городе Уральске сутки 13 ноября ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 18 м/с.

В северной половине Карагандинской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный в северной половине области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. В городе Караганде ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

В Костанайской области ожидаются осадки, на западе, в центре области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. На севере области туман. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с, 13 ноября на юге, востоке области временами 30 м/с и более. В городе Костанае ожидаются осадки, днем сильные осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем 15-20, порывы 25 м/с. В городе Кызылорде ожидается ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на большей части области порывы 17-22 м/с. В городе Актау днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В городе Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный сутки 13 ноября порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем на юге области временами 30 м/с и более. В городе Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.