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Штормовое предупреждение объявили синоптики 22 июля в 12 регионах Казахстана
21 Июля 2022 21:05

Штормовое предупреждение объявили синоптики 22 июля в 12 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В северной половине Абайской области ожидается гроза, град. Ветер северо-западный на севере, юге области 15-20 м/с. В городе Семее ночью ожидается гроза.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Алматинской области ожидается очень сильная жара 40-41 градус. В городе Конаеве днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

В городе Алматы днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

В северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге области 15-20 м/с. В городе Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на юго-западе области, в горных районах, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Таразе днем ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-западе, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются гроза, град.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге Кызылординской области сохраняется очень сильная жара 46 градусов, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде днем сильная жара 41-43 градуса, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На севере, западе, юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный на севере, западе, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 42 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актау днем ожидается гроза. Пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре ожидается ветер западный днем порывы 18 м/с.


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