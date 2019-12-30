Штормовое предупреждение объявили на большей части территории Казахстана 31 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в 7 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
31 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается снег. Местами метель, туман, на дорогах - гололедица. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с.
31 декабря в Костанайской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, днем местами 18 м/с.
В Костанае днем 31 декабря ожидается ветер южный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Днём 31 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, днём местами 15-20 м/с.
В Уральске днём 31 декабря ожидается туман. Ветер северо-западный, днём порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
31 декабря в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.
31 декабря в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед.
В Туркестане 31 декабря временами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.
В Шымкенте 31 декабря временами ожидается туман.
31 декабря в Акмолинской области местами ожидается туман. Днем местами ожидаются метель, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
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