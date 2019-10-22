+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 9 °С
USD 389.86 EUR 435.32
RUB 6.12 CNY 55.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявили еще в двух регионах Казахстана

22 Октября 2019 15:27
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявили еще в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед, усиление ветра ожидаются в Акмолинской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Туманно и ветрено будет в Казахстане 22 октября
Какой будет погода в Казахстане 21 октября Бабье лето в разгаре - Жамбылская область Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 20 октября

«23 октября в Акмолинской области местами ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В городе Кокшетау 23 октября ночью ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

Вероятность шторма в регионе 85-90 %.

В Костанайской области 23 октября местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный ночью 18 м/с. В Костанае ночью и утром 23 октября ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив