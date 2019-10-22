Штормовое предупреждение объявили еще в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед, усиление ветра ожидаются в Акмолинской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«23 октября в Акмолинской области местами ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В городе Кокшетау 23 октября ночью ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

Вероятность шторма в регионе 85-90 %.

В Костанайской области 23 октября местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный ночью 18 м/с. В Костанае ночью и утром 23 октября ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.