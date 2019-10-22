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Штормовое предупреждение объявили еще в двух регионах Казахстана
22 Октября 2019 15:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед, усиление ветра ожидаются в Акмолинской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«23 октября в Акмолинской области местами ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В городе Кокшетау 23 октября ночью ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении ведомства.
Вероятность шторма в регионе 85-90 %.
В Костанайской области 23 октября местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный ночью 18 м/с. В Костанае ночью и утром 23 октября ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Погода,
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