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Штормовое предупреждение на понедельник объявлено в двух областях Казахстана

29 Декабря 2019 15:02
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Штормовое предупреждение на понедельник объявлено в двух областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман и гололед ожидаются 30 декабря в Туркестанской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По данным синоптиков, 30 декабря в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.

В Кызылординской области 30 декабря также сохранятся местами туман и гололед.

Вероятность шторма в обоих регионах - 90-95%.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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