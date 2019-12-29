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Штормовое предупреждение на понедельник объявлено в двух областях Казахстана
29 Декабря 2019 15:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман и гололед ожидаются 30 декабря в Туркестанской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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По данным синоптиков, 30 декабря в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.
В Кызылординской области 30 декабря также сохранятся местами туман и гололед.
Вероятность шторма в обоих регионах - 90-95%.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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