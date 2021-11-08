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Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в СКО

8 Ноября 2021 10:30
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Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области новая неделя началась со штормового предупреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», в понедельник, 8-го ноября, по области ожидается сильный юго-западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. В Петропавловске скорость порывов прогнозируют на уровне 23 метров в секунду.

Согласно шкале Бофорта, по которой Всемирная метеорологическая организация оценивает скорость ветра и его разрушительную силу, ветер со скоростью 15-20 метров в секунду считается крепким ветром или бурей, выше 25 метров в секунду – штормом.

Осадков в понедельник не ожидается. Снег в регионе до сих пор не выпал. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем – 1-6 градусов тепла.

В Петропавловске ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до 1-3 градусов мороза, днем потеплеет до 2-4 градусов выше нуля.

Ветреная погода наблюдалась и в минувшие выходные. Из-за сильного ветра клубы дыма от горящего камыша в воскресенье накрыли Петропавловск.


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#Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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