Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области новая неделя началась со штормового предупреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», в понедельник, 8-го ноября, по области ожидается сильный юго-западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. В Петропавловске скорость порывов прогнозируют на уровне 23 метров в секунду.

Согласно шкале Бофорта, по которой Всемирная метеорологическая организация оценивает скорость ветра и его разрушительную силу, ветер со скоростью 15-20 метров в секунду считается крепким ветром или бурей, выше 25 метров в секунду – штормом.

Осадков в понедельник не ожидается. Снег в регионе до сих пор не выпал. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем – 1-6 градусов тепла.

В Петропавловске ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до 1-3 градусов мороза, днем потеплеет до 2-4 градусов выше нуля.

Ветреная погода наблюдалась и в минувшие выходные. Из-за сильного ветра клубы дыма от горящего камыша в воскресенье накрыли Петропавловск.