22 Июня 2022 18:55

Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в ряде регионов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено более чем в 10 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 22-24 июня на юге Актюбинской области ожидается сильная жара - 40-41 градус. Днем 23 июня на севере области ожидается гроза. 23 июня ветер юго-восточный, южный, на юге области порывы 18 м/с. В Актобе днем 23 июня ожидается гроза.

23 июня днем на севере, юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Днем 23-25 июня на большей части области сохраняется сильная жара до 37 градусов. В Жезказгане днем 23-25 июня сохраняется сильная жара - 35-37 градусов.

Днем 23 июня на юге и востоке Атырауской области ожидается очень сильная жара до 41 градуса, на севере, востоке и в центре области - ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается черезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 23 июня ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с. Днем в городе ожидается сильная жара - 36-38 градусов.

23 июня на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, днём на северо-западе области порывы 15-20 м/с. Днём на большей части области ожидается сильная жара до 37 градусов.

23 июня в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный, в горных районах 15-20 м/с.

Днем 23 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара до 42 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 23 июня ожидается сильная жара - 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 июня на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на западе области - пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на западе и востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем в центре и на востоке области ожидается сильная жара до 36 градусов. В Талдыкоргане и Конаеве 23 июня днем ожидается сильная жара до 36 градусов.

23 июня на севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе, в центре области области 15-20, порывы 25 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 40 градусов. В Актау днем 23 июня - пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем 23 июня на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге, юго-востоке области ожидается сильная жара до 36 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 июня на западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 39 градусов.

23 июня ночью на севере Павлодарской области, днем на большей части области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре 23 июня ожидается ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.