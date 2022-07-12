12 Июля 2022 12:25

Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Жару до 36 градусов прогнозируют на большей части Костанайской области. Такая температура ожидается до конца недели, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«12 июля ночью на севере, днем на юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 36 градусов»,- сообщили в ДЧС области.

На западе, в центре Костанайской области области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью 12 июля ожидается гроза.

Жара сохранится на территории области до конца недели. На выходные температура понизится и ожидаются кратковременные дожди с грозами.