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Штормовое предупреждение из-за паводка объявили в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
9 Апреля 2021, 08:37
Штормовое предупреждение из-за паводка объявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителей Северо-Казахстанской области предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках и формировании талого стока 9-11 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее сообщение служба спасения отправила через мобильное приложение Darmen.

Сохранение положительной температуры воздуха днем и ночью и дальнейшее ее повышение в ближайшие трое суток приведет к интенсивному таянию снега, формированию талого стока и подъему уровня воды в реках. В эти же дни в регионе ожидается дождь.

«Рекомендуем населению принять необходимые меры безопасности для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Напоминаем о круглосуточно функционирующем телефоне 112, на который всегда можно обратиться в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия», - отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

О резком повышении уровня воды в малых реках накануне предупредили синоптики. Спасатели перебрасывают в паводкоопасные районы технику. На месте работают сотрудники служб гражданской защиты.


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