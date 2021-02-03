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    22:14, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Штормовое предупреждение из-за метели и тумана объявили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 3 февраля ожидаются дождь и снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным областного центра гидрометеорологии на территории Северо-Казахстанской области 3 февраля 2021 года на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). 3-4 февраля ожидаются местами туман, гололед, низовая метель. 3 февраля ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 4 февраля ветер местами 15-20 м/с.

    В Петропавловске 3 февраля ожидаются гололед, низовая метель. 3-4 февраля ожидается туман. 3 февраля ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

    В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО МЧС РК рекомендует:

    - организуйте свою деятельность так, чтобы больше находиться в помещении;

    - возьмите под особый контроль детей;

    - ограничьте выходы и выезды за пределы населённых пунктов;

    - воздержитесь от дальних поездок на автотранспорте, охоты и рыбалки вдали от населённых пунктов.

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах страны.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Казгидромет
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