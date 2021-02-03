Штормовое предупреждение из-за метели и тумана объявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 3 февраля ожидаются дождь и снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным областного центра гидрометеорологии на территории Северо-Казахстанской области 3 февраля 2021 года на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). 3-4 февраля ожидаются местами туман, гололед, низовая метель. 3 февраля ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 4 февраля ветер местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 3 февраля ожидаются гололед, низовая метель. 3-4 февраля ожидается туман. 3 февраля ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО МЧС РК рекомендует:

- организуйте свою деятельность так, чтобы больше находиться в помещении;

- возьмите под особый контроль детей;

- ограничьте выходы и выезды за пределы населённых пунктов;

- воздержитесь от дальних поездок на автотранспорте, охоты и рыбалки вдали от населённых пунктов.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах страны.