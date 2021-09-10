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    16:50, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем 11-13 сентября в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, ветер западный, северо-западный, на юго-западе, западе области 15-20 м/с.

    11 сентября на западе, севере, северо-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью на севере области, днем на большей части территории области 15-20 м/с. В областном центре

    11 сентября ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    В городе Жезказган 11 сентября ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    11 сентября на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный ночью на востоке области, днем на большей части 15-20 м/с. В Петропавловске днем 11 сентября ожидается ветер западный 15-20 м/с.

    11 сентября в Западно-Казахстанской области ветер северный, днем порывы 15-20 м/с. В городе Уральск 11 сентября ветер северный, порывы 18 м/с.


    Теги:
    Погода Казгидромет
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